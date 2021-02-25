Андрей Мальцев: «Милан» сейчас зол, так как пару дней назад проиграл в Санкт-Петербурге

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда сыграет с итальянским «Миланом»
«Милан» сейчас зол, так как пару дней назад проиграл матч в Санкт-Петербурге. Это один из лидеров Евролиги, к тому же недавно они выиграли Кубок Италии и сейчас находятся в хорошем состоянии. Они мощно укомплектованы по всем линиям, что очень солидно даже по меркам Евролиги. У нас есть некоторые проблемы с составом, однако будем бороться. У «Милана» есть минусы, которыми мы постараемся воспользоваться», — приводит слова Мальцева сайт подмосковной команды.
Прокомментировал предстоящую встречу и защитник «Химок» Антон Понкрашов.
«Милан» — очень серьёзная команда, которую тренирует Этторе Мессина. Это означает, что они априори будут претендовать на высокие места и преследовать высокие цели. Несколько дней назал «Милан» уступил «Зениту», поэтому будет сверхмотивирован. Нужно сделать работу над ошибками и постараться улучшить свою игру», — отметил баскетболист.
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