«Майами» претендует на трансфер двух многократных участников Матча звёзд НБА

Президент «Майами Хит» Пэт Райли хочет, чтобы его команда поскорее оправилась от не слишком удачного начала сезона, в связи с этим клуб проявляет интерес сразу к пяти игрокам. Как сообщает журналист Miami Herald Барри Джексон, возглавляет этот список центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс. В шорт-лист «Майами» также входит форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин.
«Демаркус Казинс, который выйдет на рынок в этот четверг, входит в список интересов «Хит». Также там есть Руди Гэй (если будет доступен для обмена), Неманья Бьелица, Пи Джей Такер и, наконец, Блэйк Гриффин (но только если он согласится на урезание зарплаты)», — приводит слова Джексона Parlons Basket.
«Майами» на данный момент занимает восьмое место в Восточной конференции. Подопечные Эрика Споэльстры в 32 играх одержали 15 побед.
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