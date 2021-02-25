Патрик Юинг назвал современного игрока из категории Майкла Джордана. Это не Леброн

Бывший баскетболист «Нью-Йорк Никс» и один из самых выдающихся игроков в истории клуба Патрик Юинг ответил на вопрос, кто из баскетболистов, по его мнению, в настоящий момент оказывает самое большое влияние на тенденции в НБА. Прославленный ветеран заявил, что считает таковым разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Как и Майкл Джордан в своё время, Стеф изменил игру. Сегодня у нас есть много игроков, которые делают сверхдальние броски. Это то, что именно он популяризировал. Майкл же изменил всё своими данками.
Я не думал, что Карри станет тем игроком, в которого он в итоге вырос. Снимаю перед ним шляпу. Он действительно изучает игру, оттачивает свои навыки и заставляет своих товарищей играть как настоящая команда», — приводит слова Юинга Parlons Basket.
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