Кайл Лоури назвал контендер НБА, куда хочет быть обменянным

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури хочет стать игроком «Филадельфии Сиксерс», сообщает The Philadelphia Inquirer. По информации источника, игрок заявил, что будет рад выступать за «Сиксерс», если клубы совершат обмен перед дедлайном.



Сообщается, что помимо «Сиксерс» на Лоури будут претендовать «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Клипперс».



Контракт Лоури с канадским клубом истекает в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате НБА Лоури набирает 18,0 очка, совершает 5,5 подбора и отдаёт 6,5 результативной передачи в среднем за игру.



Ранее сообщалось, что «Филадельфия» нацелилась на защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. Вероятность его перехода достаточно высока. «Филадельфия» может согласиться на крупный обмен, чтобы привести игрока в команду. Примечательно, что в ходе сезона «Сиксерс» претендовали на Джеймса Хардена, но защитник в итоге перебрался из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».