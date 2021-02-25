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Домантас Сабонис отреагировал на непопадание на Матч звезд НБА

Домантас Сабонис отреагировал на непопадание на Матч звезд НБА
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис прокомментировал непопадание в состав на Матч звёзд НБА.

«Хочу поздравить всех игроков, которые получили приглашение на Матч звёзд НБА. Вы все заслужили это. В НБА много талантливых игроков, особенно в нашей, Восточной конференции. Каждый выбранный игрок заслужил вызов. Мы же в „Индиане“ сосредоточены на улучшении нашей игры, пытаемся побеждать в матчах», — цитирует Сабониса журналист Скотт Агнесс в своём «твиттере».

Сабонис стал первым игроком в истории НБА, кто не был приглашён на Матч звёзд, набирая в сезоне не менее 20 очков, 10 подборов и 5 передач за матч. Один из трёх игроков НБА, кто в нынешнем сезоне набирает 20+10+5 при реализации более 50% бросков с игры. Аналогичные показатели у Николы Йокича и Янниса Адетокунбо, и они получили место на Матче звёзд.

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