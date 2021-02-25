Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» разгромно проиграл «Валенсии» в Евролиге

«Зенит» разгромно проиграл «Валенсии» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Валенсия». В первой четверти испанцы захватили инициативу и оторвались от соперников на четыре очка — 22:18. К большому перерыву ситуация на паркете не изменилась — 44:40 в пользу «Валенсии».

В третьей десятиминутке хозяева провалились в атаке и позволили «Валенсии» создать двузначный отрыв — 62:49. В заключительной четверти игра хозяев полностью рассыпалась. В итоге «Зенит» проиграл «Валенсии» со счётом 62:91.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Лучшим в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 12 очков. 11 очков в активе Билли Бэрона. В «Валенсии» дабл-дабл в активе Николы Калинича — 12 очков и 10 подборов. 19 очков на счету Бояна Дубльевича.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
25 февраля 2021, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
62 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Зенит: Пойтресс - 12, Бэрон - 11, Пангос - 9, Томас - 8, Холлинс - 6, Зубков - 5, Гудайтис - 4, Захаров - 3, Понитка - 3, Риверс - 1, Пушков, Фридзон
Валенсия: Дублевич - 19, Калинич - 12, Тоби - 12, Деррик Уильямс - 10, ван Россом - 10, Препелич - 8, Састре - 7, Лабери - 6, Маринкович - 5, Херманнссон - 2, Прадилья, Сан Эметерио
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021