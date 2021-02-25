«Зенит» разгромно проиграл «Валенсии» в Евролиге

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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Валенсия». В первой четверти испанцы захватили инициативу и оторвались от соперников на четыре очка — 22:18. К большому перерыву ситуация на паркете не изменилась — 44:40 в пользу «Валенсии».

В третьей десятиминутке хозяева провалились в атаке и позволили «Валенсии» создать двузначный отрыв — 62:49. В заключительной четверти игра хозяев полностью рассыпалась. В итоге «Зенит» проиграл «Валенсии» со счётом 62:91.

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Лучшим в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 12 очков. 11 очков в активе Билли Бэрона. В «Валенсии» дабл-дабл в активе Николы Калинича — 12 очков и 10 подборов. 19 очков на счету Бояна Дубльевича.