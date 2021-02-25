Хавьер Паскуаль объяснил разгром «Зенита» в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал крупное поражение команды в матче Евролиги с «Зенитом» (62:91), отметив, что коллектив не продемонстрировал желания побеждать.
«Хочу поздравить «Валенсию» с победой. Сегодня они были лучше нас. Этот матч стал сюрпризом для всех нас. Всё, что могло пойти неправильно, в итоге пошло именно так. С самого начала у нас был плохой подход к игре в защите, мы не выполняли план в нападении.
Сегодня впервые команда не показала характера и желания победить. У меня многолетний опыт в этом турнире. Знаю, что у всех команд бывает пара ужасных дней. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, — отреагировать на это: моментально забыть этот матч и сфокусироваться на предстоящих играх", — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «Зенита».
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