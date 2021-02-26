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«Химки» проиграли «Милану» в Евролиге

«Химки» проиграли «Милану» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Милане завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Химки». Первая четверть прошла в равной и результативной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 29:26. Уже к большому перерыву преимущество миланцев выросло до 13 очков — 56:43.

В третьей четверти подопечные Мессины ещё немного прибавили — 70:56. В заключительном игровом отрезке «Химки» немного сократили отставание, но это не спасло команду из Московской области от очередного поражения. Победа «Милана» — 84:74.

Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 17 очков, дабл-дабл из 2 очков и 10 подборов оформил Кайл Хайнс. У «Химок» дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов оформил Джордан Мики.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
25 февраля 2021, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
84 : 74
Химки
Химки, Россия
Олимпия Милан: Шилдс - 17, Датоме - 15, Родригес - 13, Хайнс - 12, Тарчевски - 10, Дилэйни - 8, Мицов - 4, Мораскини - 3, Пантер - 2, Билига, Ролл, Эванс
Химки: Мики - 23, Макколум - 15, Моня - 12, Дайр. Бертанс - 11, Зайцев - 7, Воронов - 2, Вяльцев - 2, Карасёв - 2, Понкрашов, Шарапов
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