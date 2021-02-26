«Химки» проиграли «Милану» в Евролиге

В Милане завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Химки». Первая четверть прошла в равной и результативной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 29:26. Уже к большому перерыву преимущество миланцев выросло до 13 очков — 56:43.

В третьей четверти подопечные Мессины ещё немного прибавили — 70:56. В заключительном игровом отрезке «Химки» немного сократили отставание, но это не спасло команду из Московской области от очередного поражения. Победа «Милана» — 84:74.

Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 17 очков, дабл-дабл из 2 очков и 10 подборов оформил Кайл Хайнс. У «Химок» дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов оформил Джордан Мики.