«Мемфис» обыграл «Клипперс», «Бруклин» разгромил «Орландо», «Бакс» дожали «Пеликанс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 122:94.

В составе победителей лучшими на площадке были Тайас Джонс (20 очков), Диллон Брукс (19 очков) и Йонас Валанчюнас (16 очков и 15 подборов). У «Клипперс» наиболее заметными в игре стали Кавай Леонард (17 очков), Серж Ибака (13 очков) и Пол Джордж (13 очков).

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» дома разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 129:92. В составе «Нетс» самыми результативными стали Кайри Ирвинг (27 очков и 9 передач), Джеймс Харден (20 очков и 9 подборов) и Ландри Шамет (19 очков и 9 подборов). У «Мэджик» наиболее заметными на площадке были Никола Вучевич (28 очков и 12 подборов), Джеймс Эннис (15 очков) и Майкл Картер-Уильямс (11 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Филадельфия Сиксерс» – «Даллас Маверикс» (111:97), «Нью-Йорк Никс» – «Сакраменто Кингз» (140:121), «Денвер Наггетс» – «Вашингтон Уизардс» (110:112), «Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:125).