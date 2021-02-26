Димитрис Итудис: ЦСКА показал два разных лица по ходу матча

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (74:73).

«Команда показала два разных лица по ходу матча, два разных подхода к делу и настроя. Это касается и нас, и „Олимпиакоса“. Первая половина была нашей; мы диктовали темп отличной защитой, цеплялись за мяч, провоцировали потери. Мы контролировали отскок, сделали 13 результативных передач при трех потерях, не давали соперникам набирать очки в отрывах, а от этого они зависимы, в первичных и вторичных контратаках. Третья четверть началась так, как мы хотели, мы ушли вперед на 25 очков, но „Олимпиакос“ сказал свое слово в обороне, ставил Везенкова на наших созидателей, играли смены, и над этим мы работали на предыдущих тренировках. Они сумели сдержать наше созидание, остановить движение, вынудить терять мяч и бежать на открытое кольцо. Так они и вернулись в игру.

Счастлив победе, с учетом хорошего старта, того, что Джеймс пропустил примерно 20 дней, Токо — 21 день, Клайберн не играл два месяца. Я не ищу подтверждений своим словам, но во второй половине команда выглядела так, будто ей не хватало связности. Чтобы сработаться, нужно много поработать, постараться, понять, что случается в сложные моменты, какой настрой необходим. При том, что мы попали важные мячи, временами здорово защищались, мы смогли выиграть очень важный матч, первый из трех подряд на выезде", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.