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«Реал» впервые в истории ни разу не пробил штрафные за матч

«Реал» впервые в истории ни разу не пробил штрафные за матч
Баскетбол / Евролига 0
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«Реал» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (70:58) впервые в своей истории не исполнил ни одного штрафного броска за матч, сообщает официальный сайт Евролиги.

«Жальгирис» сфолил 13 раз, однако все случаи нарушения правил были непробивными. «Реал» реализовал 14 из 29 двухочковых бросков и 14 из 29 трёхочковых. «Жальгирис» показал точность 12/12 с линии, но это не помогло литовскому клубу одержать победу.

«Игроки спрашивали меня, видел ли я хоть когда-нибудь в своей карьере, чтобы моя команда не исполнила ни одного штрафного. Не знаю, случалось ли вообще что-то подобное в Евролиге. Я не могу найти этому объяснения и не знаю, что сказать по этому поводу своим подопечным в раздевалке», — заявил главный тренер «Реала» Пабло Ласо на пресс-конференции после игры.

Ранее в истории Евролиги было всего 5 случаев, когда команда не исполняла штрафные. Это случалось с «Валенсией», «Фенербахче» и «Маккаби» (трижды).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Real Madrid Baloncesto.

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