Игрок НБА с контрактом на $ 60 млн надолго дисквалифицирован

НБА дисквалифицировала защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Малика Бизли на 12 матчей. По данным инсайдера Шэмса Чарании, игрока отстранили от матчей из-за проступка, который он совершил во время межсезонья.

В феврале 24-летнего Бизли приговорили к 120 дням тюремного заключения за угрозу применения насилия. Инцидент произошёл ещё в сентябре 2020 года. Тогда Малика арестовали за хранение марихуаны и угрозы семье, автомобиль которой остановился у его дома. Позднее наказание за хранение марихуаны было отменено. Суд в итоге разрешил баскетболисту отбыть наказание по окончании сезона. Но руководство НБА решило также применить к нему санкции. Теперь он пропустит 12 матчей. Бизли уже обнародовал заявление, в котором принёс извинения болельщикам.

В текущем сезоне защитник набирает в среднем 20,5 очка за матч, реализует 45,5% броска с игры. В ноябре 2020 года стало известно, что Бизли согласовал четырёхлетний контракт на $ 60 млн.