Бронни Джеймс перенёс операцию на порванном мениске

Бронни Джеймс, сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, перенёс операцию на мениске, сообщает ESPN. Юный баскетболист получил повреждение на тренировке в начале февраля 2021 года. Тогда сообщалось, что он получил разрыв мениска.

Впервые о травме Бронни стало известно во время стрима сына Леброна. Тогда он сказал, что из-за разрыва мениска сейчас не может играть в баскетбол. Бронни проводит второй год в школе Сьерра-Каньон. Из-за пандемии коронавируса матчи школьники сейчас не проводят, но сезон должен возобновиться весной.

В дебютном сезоне Бронни в среднем проводит 15 минут на площадке. Он набирает 4,1 очка за матч. 16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт.