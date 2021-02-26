Кайри Ирвинг пояснил свои слова о желании убрать с логотипа НБА белого игрока

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал собственную инициативу с размещением легенды НБА Коби Брайанта на логотипе лиги. Сейчас на логотипе НБА изображён силуэт Джерри Уэста.

«Кобе Брайант должен быть на логотипе, да. Это должно случиться. Мне всё равно, кто и что там говорит. Чёрные короли построили эту лигу. Это моя позиция, я это имел в виду. Будучи чёрным, рождённым чёрным королём, я должен продвигать наше поколение и культуру. Я несу за это ответственность.Я отдаю должное примеру этого человека. Мы сейчас драфтуем парней, которые ещё моложе, чем был Коби. Ребята, которые пришли из разных мест, Брайант был эталоном для нашего поколения и он им останется. Я хочу, чтобы это стало частью истории. Эта история изменила наше поколение. Отлично, если я должен продвигать эту идею и вести разговор. Брайант это заслужил, и заслужила это его семья. Мы заслуживаем видеть величие, олицетворённое в Брайанте», — цитирует Ирвинга NY Daily News.