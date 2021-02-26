Андрей Кириленко оригинально ответил, кто круче – Майкл Джордан или Леброн Джеймс

Президент Федерации баскетбола России, бывший игрок НБА Андрей Кириленко поучаствовал в популярном споре о том, кто является лучшим баскетболистом в истории. Эксперты расходятся во мнении, называя лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Но Кириленко сказал, что считает лучшим Коби Брайанта.

«Я бы сказал, что это Коби Брайант. Это субъективный момент, я играл с Джорданом в последние два года его карьеры. С Коби у меня прошёл весь прайм-тайм – его лучшие годы. С Леброном я отыграл, когда уже сам заканчивал. Лучший мой возраст прошёл против Коби Брайанта. На тот момент он был лучшим игроком лиги», — цитирует Кириленко «Вся Тверь».

Кириленко в НБА провёл 12 сезонов, которые вместили в себя 250 матчей.