Андрей Кириленко оригинально ответил, кто круче – Майкл Джордан или Леброн Джеймс

Президент Федерации баскетбола России, бывший игрок НБА Андрей Кириленко поучаствовал в популярном споре о том, кто является лучшим баскетболистом в истории. Эксперты расходятся во мнении, называя лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Но Кириленко сказал, что считает лучшим Коби Брайанта.
«Я бы сказал, что это Коби Брайант. Это субъективный момент, я играл с Джорданом в последние два года его карьеры. С Коби у меня прошёл весь прайм-тайм – его лучшие годы. С Леброном я отыграл, когда уже сам заканчивал. Лучший мой возраст прошёл против Коби Брайанта. На тот момент он был лучшим игроком лиги», — цитирует Кириленко «Вся Тверь».
Кириленко в НБА провёл 12 сезонов, которые вместили в себя 250 матчей.
- 26 февраля 2021
-
12:50
-
11:55
-
11:30
-
10:37
-
10:01
-
09:28
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
01:01
-
00:26
- 25 февраля 2021
-
23:52
-
22:37
-
21:59
-
21:51
-
20:48
-
19:56
-
19:05
-
17:50
-
16:35
-
16:07
-
15:24
-
14:36
-
14:03
-
13:20
-
12:36
-
12:27
-
11:47
-
11:03
-
10:52
-
10:21
-
09:38
-
09:27
-
09:11
-
08:46