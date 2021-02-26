Гомельский: уверен, что Итудису никто не говорил о непродлении контракта с ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский не согласился с мнением, согласно которому тренер ЦСКА Димитрис Итудис уже знает, что покинет команду по окончании сезона. Один из посетителей сайта Гомельского предположил, что Итудис равнодушно относится к своей работе, так как знает об уходе.

«Уверен, что Итудису о том, что с ним не будет продлён контракт, никто не говорил. В ходе сезона он сам потерял нить управления командой, потерял доверие игроков к своим решениям. А тактика в позиционном нападении в напряжённые моменты сводится к одному рисунку — отдайте мяч Джеймсу и разбегитесь по углам.

Это тупиковая тактика. ЦСКА имеет отличный набор игроков, способных играть в командный, разнообразный баскетбол. Первая половина матча с «Олимпиакосом» это показала. Тренер не справляется именно с управлением командой на протяжении достаточно долгого периода сезона», — написал Гомельский.