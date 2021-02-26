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«Испытал лёгкий шок». Андрей Кириленко — о первой игре против Майкла Джордана

«Испытал лёгкий шок». Андрей Кириленко — о первой игре против Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0
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Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко поделился воспоминаниями об игре в НБА. Кириленко признался, что для него было шоком выйти на один паркет с легендой «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Конечно, я испытал лёгкий шок, когда попал в НБА. На тот момент там не было ни одного россиянина. Я приехал в команду, где играли Джон Стоктон и Карл Мэлоун. Первую неделю это всё казалось сюрреалистичным, затем уже перестал обращать на это внимание.

Мне кажется, это некая нормальная эволюция. То же самое было, когда я первый раз вышел на одну площадку с Майклом Джорданом. Помню как сейчас: здесь я его держу, он получает мяч, а я думаю: «Я дотронулся до Майкла Джордана!», он разворачивается и забивает. Потом, конечно, привыкаешь и начинаешь бегать за ним, как за обычным игроком», — приводит слова Кириленко «Вся Тверь».

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