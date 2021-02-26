Владимир Гомельский оценил дебют двух новых игроков за ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о дебюте новичков ЦСКА. Майкл Эрик и Габриэль Лундберг приняли участие в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 75:74, москвичи вырвали победу в самой концовке. Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 15 очков.
Лундберг собрал коллецию из 13 очков, 4 подборов 3 передач и 2 перехватов. Эрик, записал в актив 2 очка и 5 подборов.
«Лундберг в порядке. Он сможет выстроить взаимодействия с партнёрами на площадке в ближайшее время. Эрик может обеспечить подбор под обоими щитами и подстраховать партнёров в защите. Но его встраивание в команду будет более долгим, чем у Лундберга», — написал Гомельский на своём сайте.
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