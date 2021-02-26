Андрей Ватутин прокомментировал победу ЦСКА в напряжённой концовке с «Олимпиакосом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Встреча закончилась со счётом 75:74 в пользу москвичей. Они вырвали победу на последних секундах.
«Матчи с «Олимпиакосом» всегда становятся триллером. Вы это знаете даже лучше, чем я. Преимущество в 23-25 очков ничего не значит в современном баскетболе. Такой отрыв можно упустить за две или три минуты.
Спанулис по-прежнему хорошо играет. То же самое касается Принтезиса. Нам сегодня повезло. Всё может произойти, когда судьбу матча решает один бросок.
У нас было несколько новых игроков. Мы потеряли Николу Милутиновича из-за травмы. У нас много травмированных. Можно было ожидать сложности. Каждую неделю мы теряем игрока. Победа – позитивный результат. Но нам нужно продолжать работать каждый день и сохранять свежесть», — цитирует Итудиса Gazzetta.gr.
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