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Андрей Ватутин прокомментировал победу ЦСКА в напряжённой концовке с «Олимпиакосом»

Андрей Ватутин прокомментировал победу ЦСКА в напряжённой концовке с «Олимпиакосом»
Баскетбол / Евролига 0
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Встреча закончилась со счётом 75:74 в пользу москвичей. Они вырвали победу на последних секундах.

«Матчи с «Олимпиакосом» всегда становятся триллером. Вы это знаете даже лучше, чем я. Преимущество в 23-25 очков ничего не значит в современном баскетболе. Такой отрыв можно упустить за две или три минуты.
Спанулис по-прежнему хорошо играет. То же самое касается Принтезиса. Нам сегодня повезло. Всё может произойти, когда судьбу матча решает один бросок.

У нас было несколько новых игроков. Мы потеряли Николу Милутиновича из-за травмы. У нас много травмированных. Можно было ожидать сложности. Каждую неделю мы теряем игрока. Победа – позитивный результат. Но нам нужно продолжать работать каждый день и сохранять свежесть», — цитирует Итудиса Gazzetta.gr.

ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Олимпиакоса» в Евролиге
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