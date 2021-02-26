Эксперт: у «Юты» нулевые шансы на титул

Известный эксперт Ник Райт поделился мнением о перспективах «Юты Джаз» в нынешнем сезоне. По словам Райта, «Юта», лидирующая в регулярном чемпионате, не сможет составить конкуренцию «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Отдаю должное «Юте». Прямо сейчас это лучшая команда лиги, самая огненная команда. Но у них нулевые шансы на титул. Да, там собраны хорошие молодые игроки, но, скорее всего, их сезон закончится уже во втором раунде плей-офф.

Сейчас «Лейкерс» мне напоминают кое-кого, самих себя, когда Леброн проводил первый сезон. Они хорошо действуют в защите, но не попадают важные броски, которые могут принести победу. И про Леброна нельзя сказать, что он совершенен. Сейчас у «Лейкерс» возникают проблемы с любыми соперниками. В плей-офф мы увидим другую команду, за «Лейкерс» я не беспокоюсь», — цитирует Райта The Sports Rush.