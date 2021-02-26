Факундо Кампаццо высказался о защите в НБА после выступления в Европе
Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Факундо Кампаццо поделился мнением об игре клубов НБА в защите. По словам Кампаццо, ему приходится сталкиваться с серьёзнейшими трудностями. Ранее бывший одноклубник Кампаццо по «Реалу» Лука Дончич, выступающий за «Даллас Маверикс», признался, что в НБА ему легче набирать очки, чем в Европе.
«Я могу понять позицию Луки. Он — игрок невероятного таланта. Но лично я прохожу через ад, чтобы преодолеть защиту. Иногда даже молюсь.
Из-за правила трёх секунд в защите в НБА больше свободных зон. Но здесь намного больше атлетичных игроков, они меньше чем за секунду страхуют одноклубников. Ещё есть такое мнение, что в НБА вообще не защищаются. Но это не так, здесь отлично защищаются», — цитирует Кампаццо Eurohoops.
Факундо Кампаццо прокомментировал свою лучшую игру за время выступления в НБА
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