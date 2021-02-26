«Даллас» и две другие франшизы претендуют на одного из лучших тяжёлых форвардов НБА

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз входит в сферу интересов сразу нескольких клубов НБА, сообщает журналист ESPN Бобби Маркс. По данным источника, на него претендуют «Даллас Маверикс», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

Ранее сообщалось, что Коллинз отказался продлить контракт перед началом сезона. Теперь «Аталанта» рассматривает варианты обмена игрока.

23-летний Коллинз был выбран на драфте-2017 «Атлантой» под 19-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 18,5 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,6 передачи. Всего за профессиональную карьеру он провёл 200 матчей, набирая в них 16,5 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 1,6 передачи.