«Даллас» и две другие франшизы претендуют на одного из лучших тяжёлых форвардов НБА
Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз входит в сферу интересов сразу нескольких клубов НБА, сообщает журналист ESPN Бобби Маркс. По данным источника, на него претендуют «Даллас Маверикс», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».
Ранее сообщалось, что Коллинз отказался продлить контракт перед началом сезона. Теперь «Аталанта» рассматривает варианты обмена игрока.
23-летний Коллинз был выбран на драфте-2017 «Атлантой» под 19-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 18,5 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,6 передачи. Всего за профессиональную карьеру он провёл 200 матчей, набирая в них 16,5 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 1,6 передачи.
«Атланта» готова обменять Джона Коллинза
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