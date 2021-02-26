Е. Пашутин рассказал о задачах «Локомотива-Кубань» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который его команда проведёт с «Енисеем».
"«Енисей» играет от периметра. Наша задача – остановить их снайперов. Нужно внимательно сыграть против Кулагина, Джонсона, Мэтьюса, Хэммондса, которые атакуют из-за дуги с хорошим процентом. Мы должны контролировать открытые броски соперника, очень внимательно защищаться. У нас было время поработать над ошибками и улучшить защиту.
Нельзя давать забивать лёгкие мячи из-под кольца Попову и Хогу, мы должны контролировать подбор, играть физически жёстко. В нападении следует использовать наш фирменный быстрый переход после хорошей защиты, играть агрессивно, находить слабые места соперника, быть в фокусе все сорок минут. Соскучились по нашим болельщикам, ведь давно не было домашних матчей, так что ждём всех на трибунах. Постараемся порадовать зрителей хорошим баскетболом и сделаем всё, чтобы победить", — приводит слова специалиста официальный сайт «железнодорожников».
Матч «Локомотив-Кубань» — «Енисей» пройдёт завтра, 27 февраля.
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