«Сан-Антонио» готов расстаться с Дерозаном и Олдриджем
Руководство «Сан-Антонио Спёрс» готово расстаться с лидерами команды Демаром Дерозаном и Ламаркусом Олдриджем, сообщает Clutch Points. В Техасе могут обменять игроков в преддверии дедлайна 25 марта. Шансы на обмен Олдриджа оцениваются выше.
Напомним, Ламаркус выступает в Техасе с 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате тяжёлый форвард принял участие в 19 матчах, набирая в них 13,9 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,9 передачи.
Что касается Дерозана, он защищает цвета «Сан-Антонио» с 2018 года. Игроком «Спёрс» он стал в результате обмена Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторс». В нынешнем регулярном чемпионате Дерозан принял участие в 25 матчах, набирая в них 19,8 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 6,9 передачи.
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