«Барселона» проиграла АСВЕЛу, «Анадолу Эфес» разгромил «Фенербахче» с разницей 32 очка

В регулярном чемпионате Евролиги завершился очередной игровой день. Среди его результатов стоит отметить громкую победу «Анадолу Эфес» в стамбульском дерби с «Фенербахче».

«Анадолу Эфес» захватил инициативу с первых минут и не упускал её на протяжении всех четвертей. В итоге подопечные Эргина Атамана завоевали победу с разгромным счётом — 106:74. Самым результативны в составе победителей стал Василие Мичич, набравший 37 очков. У «Фенербахче» лучшим стал Нандо де Коло, записавший в актив 24 очка.

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Сенсацией завершилась игра в Испании, где «Барселона» принимала французский АСВЕЛ. Команда из Лиона в упорной борьбе вырвала победу — 76:69. Самым результативным в её составе стал Норрис Коул, набравший 21 очко. У «Барселоны» 22 очка на счету Брэндона Дэвиса.

В других матчах дня «Баскония» разромила «Црвену Звезду» — 87:67 (21:16, 27:11, 18:21, 21:19), «Альба» оказалась сильнее «Панатинаикоса» — 74:65 (11:17, 17:17, 22:19, 24:12).