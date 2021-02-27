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«Клипперс» разгромили «Гриззлиз», «Юта» проиграла «Майами»

«Клипперс» разгромили «Гриззлиз», «Юта» проиграла «Майами»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 119:99.

Лучшими на площадке в составе победителей были Кавай Леонард (30 очков и 9 подборов), Лу Уильямс (17 очков) и Пол Джордж (13 очков). У «Мемфиса» самыми заметными в игре были Йонас Валанчюнас (22 очка и 11 подборов), Джа Морант (20 очков) и Де’Энтони Мелтон (16 очков).

В другом матче игрового дня «Майами Хит» дома обыграли «Юту Джаз» со счётом 124:116. В составе «Хит» лучшими на паркете были Джимми Батлер (33 очка и 10 подборов), Горан Драгич (26 очков) и Эдрис Адебайо (19 очков и 11 подборов). У «Джаз» наиболее результативными стали Донован Митчелл (30 очков), Боян Богданович (17 очков) и Руди Гобер (15 очков и 12 подборов).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» (118:112), «Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» (122:111), «Чикаго Буллз» – «Финикс Санз» (97:106), «Оклахома-Сити Тандер» – «Атланта Хоукс» (118:109), «Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» (107:110).

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
99 : 119
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 22, Морант - 20, Мелтон - 16, Андерсон - 12, Брукс - 11, Джонс - 6, Тиллман - 5, Бейн - 4, Кларк - 3, Аллен, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Уинслоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Л. Уильямс - 17, Батюм - 13, Джордж - 13, Мэнн - 13, Ибака - 12, Беверли - 11, Моррис - 4, Джексон - 3, Зубац - 3, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Майами Хит: Батлер - 33, Горан Драгич - 26, Адебайо - 19, Робинсон - 15, Нанн - 12, Игуодала - 8, Олиник - 8, Винсент - 3, Ачиува, Брэдли, Леонард, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем, Хироу
Юта Джаз: Митчелл - 30, Богданович - 17, Гобер - 15, Конли - 14, Инглс - 13, Кларксон - 13, О'Нил - 8, Фэйворс - 6, Азубуике, Брэнтли, Морган, Ньянг, Они, Форрест, Хьюз
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