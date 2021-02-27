Леброн Джеймс резко отреагировал на выпад Златана Ибрагимовича

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс резко отреагировал на выпад шведского футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича, который раскритиковал баскетболиста за постоянные попытки влиять на политическую жизнь в США.

«Я никогда не прекращу говорить о том, что кажется мне неправильным. Я выступаю в защиту своих людей, я выступаю в защиту равенства и социальной справедливости, выступаю против расизма, против давления на избирателей и других вещей, которые происходят в нашем обществе. Я ведь и сам когда-то был частью сообщества и видел, что в нем происходит. В моей школе учатся более 300 детей, которые сталкиваются со всеми этими проблемами. Им нужен голос, и этим голосом для них являюсь я. Я использую свой статус, чтобы пролить свет на то, что происходит не только в моем сообществе, но и в этой стране, даже в мире.



Никогда я не буду ограничиваться спортом, потому что я осознаю, насколько влиятелен мой голос. Забавно слышать от Златана такое, ведь в году 2018, когда он вернулся в Швецию, он говорил на те же темы. Он говорил о расизме из-за своей фамилии (Ибрагимович обвинял шведские СМИ в скрытом расизме по отношению к себе — прим. «Чемпионата»), при этом сам играл в футбол. Было же такое? Мне кажется, было. Я говорю от лица очень образованного парня, я не тот, на кого стоит нападать, потому что я делаю домашнюю работу», — приводит слова Джеймса USA Today.