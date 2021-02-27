Гомельский назвал игроков, с которыми ЦСКА нужно попрощаться в придачу к Итудису и Джеймсу
Известный комментатор Владимир Гомельский не согласился с тем, что ЦСКА следует избавиться от Уилла Клайберна. Вместе с тем специалист назвал игроков, с которыми «армейцам» стоило бы прекратить сотрудничество.
«По-прежнему верю, что Клайберн может не только восстановиться, но и достичь более высокого уровня, чем до травмы. А к Итудису и Джеймсу добавил бы Стрелниекса и Хиллиарда», — написал на своём сайте Гомельский, отвечая на вопрос, от кого кроме главного тренера Итудиса и защитника Джеймса стоит избавиться клубу.
Напомним, в последнее время ЦСКА демонстрирует нестабильную игру, что также связано с большим числом травмированных. Из-за этого ЦСКА был вынужден искать усиление и подписал Иффе Лундберга и Майкла Эрика.
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