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Потрясающая комбинация ЦСКА — момент тура Евролиги

Потрясающая комбинация ЦСКА — момент тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Евролига представила топ-10 моментов 26-го тура регулярного чемпионата. В подборку вошли мощное добивание сверху защитника «Зенита» Остина Холлинза и эффектный блок-шот центрового АСВЕЛа Гершона Ябуселе. Лучший момент тура — блестящая комбинация игроков ЦСКА в выездном матче с «Олимпиакосом», начавшаяся с перехвата Никиты Курбанова и завершившаяся аллей-упом в исполении Габриэля Лундбрега и Джоэла Боломбоя.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Напомним, ЦСКА обыграл «Олимпиакос» (75:74) на арене «Мира и дружбы» в Пирее. В ходе второй половины «армейцы» растеряли 25 очков преимущества, но смогли вырвать победу за счёт штрафных бросков Майка Джеймса на последних секундах.

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