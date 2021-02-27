Ричард Джефферсон отреагировал на выпад Златана Ибрагимовича против Леброна

Чемпион НБА 2016 года, бывший напарник Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» встал на защиту Леброна, который был раскритикован звёздным футболистом Златаном Ибрагимовичем за попытки вмешательства в политическую жизнь страны.

«Мохаммед Али, Билл Расселл, Джим Браун, Билли Джин Кинг, Меган Рапино, Карим Абдул-Джаббар, Артур Эш, Джесси Оунс и компания не согласились бы. Следует ли мне продолжать список», — написал Джефферсон на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Леброн Джеймс уже также ответил на выпад Златана, отметив, что он никогда не будет молчать перед лицом социальной несправедливости и проблем на расовой почве. С поддержкой Леброна также выступил турецкий центровой Энес Кантер.