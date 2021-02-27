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Ричард Джефферсон отреагировал на выпад Златана Ибрагимовича против Леброна

Ричард Джефферсон отреагировал на выпад Златана Ибрагимовича против Леброна
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2016 года, бывший напарник Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» встал на защиту Леброна, который был раскритикован звёздным футболистом Златаном Ибрагимовичем за попытки вмешательства в политическую жизнь страны.

«Мохаммед Али, Билл Расселл, Джим Браун, Билли Джин Кинг, Меган Рапино, Карим Абдул-Джаббар, Артур Эш, Джесси Оунс и компания не согласились бы. Следует ли мне продолжать список», — написал Джефферсон на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Леброн Джеймс уже также ответил на выпад Златана, отметив, что он никогда не будет молчать перед лицом социальной несправедливости и проблем на расовой почве. С поддержкой Леброна также выступил турецкий центровой Энес Кантер.

Энес Кантер обратился к Златану Ибрагимовичу, сделавшему выпад в адрес Леброна
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