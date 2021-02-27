«Вы домашние животные». Двукратный чемпион НБА написал резкой пост в адрес фанатов из Юты

Двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл жёстко высказался о фанатах баскетбола из Юты. Максвелл назвал болельщиков «домашними животными».



«Вы, домашние животные из Юты, любите говорить, что вы живёте в моей голове и даже не платите за это, и это правда. Каждый раз за все мои 13 сезонов, когда я играл здесь, надо мной насмехались, адресовали мне расовые оскорбления, плевали в меня. Угрожали жизни моих детей. Так что да, вы живете у меня бесплатно. Это худшее место в мире для игры», — написал в своём «твиттере» Максвелл.



Ранее руководство НБА инициировало расследование в отношении вице-президента «Юты Джаз» Денниса Линдсея. Бывший игрок команды Элайджа Миллсэп обвинил его в расистском высказывании.