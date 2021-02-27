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«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей», набрав 100 очков

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей», набрав 100 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Енисей». Гости успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей пять очков — 29:24.

Во второй четверти хозяевам удалось перехватить инициативу во встрече и вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 54:43 в пользу краснодарского клуба. Третья четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой «Локомотив-Кубань» увеличил преимущество над соперниками ещё на одно очко. В заключительной четверти «Енисею» удалось совершить рывок и сократить отставание до двух очков, но на большее гостей не хватило. Итоговый счёт встречи — 100:98.

Самым результативным в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 27 очков. В составе «Енисея» 21 очко набрал Дастин Хог.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
100 : 98
Енисей
Красноярск, Россия
Локомотив-Кубань: Уильямс-Госс - 27, Гордон - 24, Ильницкий - 14, Мартюк - 9, Емченко - 6, Калниетис - 6, Херви - 6, Кузминскас - 5, Каммингс - 3, Долинин, Калинов, Мотовилов
Енисей: Хог - 21, Якушин - 17, М. Кулагин - 15, Бэттл - 14, Попов - 10, Митусов - 7, Гудумак - 4, Джонсон - 4, Мэтьюс - 4, Хэммондс - 2, Балашов, Комиссаров
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