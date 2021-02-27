«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей», набрав 100 очков

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Енисей». Гости успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей пять очков — 29:24.
Во второй четверти хозяевам удалось перехватить инициативу во встрече и вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 54:43 в пользу краснодарского клуба. Третья четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой «Локомотив-Кубань» увеличил преимущество над соперниками ещё на одно очко. В заключительной четверти «Енисею» удалось совершить рывок и сократить отставание до двух очков, но на большее гостей не хватило. Итоговый счёт встречи — 100:98.
Самым результативным в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 27 очков. В составе «Енисея» 21 очко набрал Дастин Хог.
- 27 февраля 2021
-
18:19
-
17:56
-
16:52
-
16:23
-
14:34
-
13:44
-
13:14
-
12:48
-
12:13
-
11:46
-
11:20
-
10:01
-
09:44
-
08:46
-
06:58
-
00:58
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:17
-
22:41
-
21:59
-
20:19
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
16:52
-
16:30
-
15:39
-
14:42
-
14:21
-
13:43
-
13:02
-
12:50
-
11:55
-
11:30
-
10:37