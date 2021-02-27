Кристапс Порзингис отреагировал на информацию об обмене из «Далласа»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис прокомментировал слухи о своём возможном обмене.



«Новости о возможном обмене появляются, что есть, то есть. Я не знаю, что происходит за кулисами, меня это не должно беспокоить. Это может стать только лишним отвлекающим фактором. Стараюсь фокусироваться на происходящем здесь и сейчас. Если ситуация от меня не зависит, то нет смысла волноваться. Я контролирую то, что могу. В конец концов, это бизнес. Не знаю, что происходит», — приводит слова Порзингиса журналист Тим Макман в своём «твиттере».



«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Маверикс» сомневаются, что Кристапс сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму. В нынешнем регулярном чемпионате Порзингис принял участие в 17 матчах, набирая в них 20,5 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 1,6 блок-шота.