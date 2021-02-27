Агент объяснил, почему клубы всегда хотят избавиться от Кристапса Порзингиса

Неназванный агент НБА заявил, что Кристапс Порзингис не задерживается в командах из-за своего брата, который является его агентом.



«Его брат очень токсичный человек, с которым не хочется находиться рядом. Это причина, по которой команды обменивают его как можно скорее», — приводит слова агента Fadeaway World.



«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Маверикс» сомневаются, что Кристапс сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму. В нынешнем регулярном чемпионате Порзингис принял участие в 17 матчах, набирая в них 20,5 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 1,6 блок-шота.