Функционер НБА — о включении Сабониса на Матч звёзд: ужасный выбор

Бывший руководитель клуба «Мемфис Гриззлиз» Джон Холлингер высказался о включении Домантаса Сабониса в список участников Матча звёзд НБА.



«Ужасный выбор, учитывая, что Джимми Батлер и Бам Адебайо все еще живы», — написал функционер в своём «твиттере».



Сабонис стал первым игроком в истории НБА, кто не был приглашён на Матч звёзд, набирая в сезоне не менее 20 очков, 10 подборов и 5 передач за матч. Один из трёх игроков НБА, кто в нынешнем сезоне набирает 20+10+5 при реализации более 50% бросков с игры. Аналогичные показатели у Николы Йокича и Янниса Адетокунбо, и они получили место на Матче звёзд.



Напомним, в стартовый состав на Матч звёзд в Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восток представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).



Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте.