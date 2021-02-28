«Бруклин» выставил на обмен одного из ключевых игроков

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди был выставлен на обмен клубом, сообщает Parlons Basket. Клуб сделал это с целью улучшить состав.



Напомним, в декабре 2020 года у игрока был диагностирован частичный разрыв крестообразной связки правого колена. Динуидди полностью пропустит оставшуюся часть сезона-2020/2021, но, как ожидается, выздоровеет к началу следующего чемпионата.



Первоначально повреждение было диагностировано как растяжение связки колена. Дальнейшие медицинские тесты показали частичный разрыв «крестов». 27-летний Динуидди в прошлом сезоне набирал в среднем 20,6 очка и 6,8 передачи за игру. Динуидди выходил в стартовом составе в этом сезоне и стал третьей опцией команды в нападении после Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта.