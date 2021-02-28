Бэрон Дэвис — Ибрагимовичу: Златан, ты чертовски тупой

Экс-игрок НБА Бэрон Дэвис отреагировал на слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который заявил, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следует воздерживаться от политических высказываний.



«Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» всё равно отстой. Ты чертовски тупой. Возьми этот ворованный взгляд Зухана и отдай его Адаму Сэндлеру. Пусть Король говорит!» – написал Дэвис на своей странице в «Твиттере».

Ранее Ибрагимович заявил, что Леброну не следует лезть в политику. Джеймс ответил на слова футболиста «Милана»: «Использую свою платформу, чтобы продолжать проливать свет на всё, что может происходить не только в моём сообществе, но и по всей стране и во всём мире».