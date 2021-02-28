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НБА приняла решение по капитану на Матч звёзд после травмы Кевина Дюранта

НБА приняла решение по капитану на Матч звёзд после травмы Кевина Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант останется капитаном команды на Матче всех звёзд, несмотря на то что пропустит игру из-за травмы, сообщает ESPN.

Дюрант и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выберут составы команд из числа участников Матча всех звёзд. Драфт игроков состоится 4 марта и будет транслироваться на телеканале TNT.

Дюрант пропустил последние 7 матчей «Нетс» из-за растяжения подколенного сухожилия и не вернётся на площадку до Матча всех звёзд, который состоится 7 марта в Атланте. Место Дюранта в составе участников занял центровой «Индиана Пэйсерз» Домантас Сабонис. В стартовом составе вместо Кевина выйдет форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. Пока неизвестно, будет ли Дюрант присутствовать в Атланте в качестве зрителя.

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