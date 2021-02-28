НБА приняла решение по капитану на Матч звёзд после травмы Кевина Дюранта

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант останется капитаном команды на Матче всех звёзд, несмотря на то что пропустит игру из-за травмы, сообщает ESPN.



Дюрант и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выберут составы команд из числа участников Матча всех звёзд. Драфт игроков состоится 4 марта и будет транслироваться на телеканале TNT.



Дюрант пропустил последние 7 матчей «Нетс» из-за растяжения подколенного сухожилия и не вернётся на площадку до Матча всех звёзд, который состоится 7 марта в Атланте. Место Дюранта в составе участников занял центровой «Индиана Пэйсерз» Домантас Сабонис. В стартовом составе вместо Кевина выйдет форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. Пока неизвестно, будет ли Дюрант присутствовать в Атланте в качестве зрителя.