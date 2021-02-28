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Ковингтон: когда выскажешься о Гонконге, Леброн? Ах да, нельзя. Ты же китайская марионетка

Ковингтон: когда выскажешься о Гонконге, Леброн? Ах да, нельзя. Ты же китайская марионетка
Баскетбол / НБА 0

Боец UFC Колби Ковингтон обвинил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в лицемерии за то, что тот высказывается о социальной несправедливости в США, но скрывает свою позицию по поводу проблем в Китае.

«Когда ты выскажешься о Гонконге, Леброн Джеймс? Ах да, тебе нельзя. Ты же китайская марионетка! Ты зарабатываешь миллионы, играя в детские игры и рассуждая о «социальной справедливости», но без проблем платишь китайским женщинам гроши на потогонных фабриках, чтобы они производили для тебя продукцию. Мерзавец», – написал Ковингтон на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джеймс обменялся выпадами с футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который призвал звезду НБА не лезть в политику.

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