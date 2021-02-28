Расселл Уэстбрук покорил уникальный рекорд прошлого столетия в НБА

Защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз» (128:112) набрал 19 очков, 14 подборов и 12 передач.



Уэстбрук оформил 10-й трипл-дабл в сезоне — рекорд для баскетболистов в истории франшизы «Уизардс» за один чемпионат. Кроме того, Уэстбрук — второй игрок в истории НБА, который набрал 10 или более трипл-даблов шесть сезонов подряд. Он присоединился к легендарному Оскару Робертсону, который делал это в 1960-х.



Уэстбрук стал третьим баскетболистом в истории НБА с как минимум 10 трипл-даблами в активе в первом сезоне за команду. Ранее это удавалось Робертсону и форварду «Филадельфии» Бену Симмонсу.

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