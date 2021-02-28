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Шакил О'Нил составил непобедимую команду из себя и 4 игроков современной НБА

Шакил О'Нил составил непобедимую команду из себя и 4 игроков современной НБА
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил собрал непобедимую команду, в которую, по условиям, он должен был включить себя и четырёх игроков современной НБА.

«Стеф Карри, Клэй Томпсон, Зайон Уильямсон и Леброн», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.

Шакил О'Нил выступал в НБА за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

Ранее Шакил О'Нил подвергся критике из-за своей работы на телевидении.

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