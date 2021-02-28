Шакил О'Нил составил непобедимую команду из себя и 4 игроков современной НБА
Член Зала славы НБА Шакил О’Нил собрал непобедимую команду, в которую, по условиям, он должен был включить себя и четырёх игроков современной НБА.
«Стеф Карри, Клэй Томпсон, Зайон Уильямсон и Леброн», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.
Шакил О'Нил выступал в НБА за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
Ранее Шакил О'Нил подвергся критике из-за своей работы на телевидении.
«Ужасно». Эксперт раскритиковал Шакила О'Нила за работу на ТВ
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
14:58
-
13:51
-
13:01
-
11:58
-
11:01
-
09:43
-
08:46
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
07:56
-
00:57
- 27 февраля 2021
-
23:57
-
23:03
-
20:51
-
19:51
-
19:45
-
18:19
-
17:56
-
16:52
-
16:23
-
14:34
-
13:44
-
13:14
-
12:48
-
12:13
-
11:46
-
11:20
-
10:01
-
09:44
-
08:46
-
06:58
-
00:58
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам