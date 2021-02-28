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Аналитик НБА принизил уровень Зайона Уильямсона

Аналитик НБА принизил уровень Зайона Уильямсона
Баскетбол / НБА 0
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Аналитик НБА Рик Бучер раскритиковал игрока «Пеликанс» Зайона Уильямсона, заявив, что он не оправдывает ожиданий.

«Собственно говоря, кем должен быть Зайон? Это то, что нам обещали? Нам говорили о следующем Леброне Джеймсе. Я всё время слышал: «Он следующий Леброн Джеймс!». Что ж, я считаю, что на данный момент это не так. У него нет такого же уровня игры.

Станет ли он новым Леброном? Нет. Зайон станет четвёртым молодым игроком в истории, сыгравшим в Матче звёзд. Но если подумать, этого не должно было быть в этом году.

Мне нравится Зайон, нравится смотреть, как он играет. Я наверняка никогда не видел такого игрока, как он. Но оправдывал ли он шумиху вокруг себя? Нет. Он далёк от того, чтобы привести команду к успеху, в отличие от Коби Брайанта или Леброна Джеймса», — приводит слова Рика Бучера Parlons-Basket.

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