Аналитик НБА принизил уровень Зайона Уильямсона

Аналитик НБА Рик Бучер раскритиковал игрока «Пеликанс» Зайона Уильямсона, заявив, что он не оправдывает ожиданий.



«Собственно говоря, кем должен быть Зайон? Это то, что нам обещали? Нам говорили о следующем Леброне Джеймсе. Я всё время слышал: «Он следующий Леброн Джеймс!». Что ж, я считаю, что на данный момент это не так. У него нет такого же уровня игры.



Станет ли он новым Леброном? Нет. Зайон станет четвёртым молодым игроком в истории, сыгравшим в Матче звёзд. Но если подумать, этого не должно было быть в этом году.



Мне нравится Зайон, нравится смотреть, как он играет. Я наверняка никогда не видел такого игрока, как он. Но оправдывал ли он шумиху вокруг себя? Нет. Он далёк от того, чтобы привести команду к успеху, в отличие от Коби Брайанта или Леброна Джеймса», — приводит слова Рика Бучера Parlons-Basket.