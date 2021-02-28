Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» проиграли «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ

«Химки» проиграли «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

В Химках завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Зелёна-Гуру». Гости успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей пять очков — 26:21.

Во второй четверти хозяевам удалось перевернуть ход встречи в свою пользу и вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 52:46 в пользу «Химок».

В третьей четверти польскому клуб вновь удалось совершить рывок и не только сравнять счёт, но и вырваться вперёд перед заключительной десятиминуткой — 24:15 по итогам четверти в пользу «Зелёна-Гуры». К заключительной четверти команды подошли при счёте 70:67 в пользу гостей. В 4-й четверти «Химки» попытались отыграться, но сделать этого до конца встречи так и не удалось. Итоговый счёт — 99:94 в пользу «Зелёна-Гуры».

Самым результативным в составе победителей стал набравший 25 очков Джеффри Гроселл. В составе «Химок» 34 очка набрал Алексей Швед.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
94 : 99
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Химки: Швед - 34, Мики - 16, Макколум - 11, Карасёв - 10, Моня - 8, Воронов - 7, Зайцев - 6, Понкрашов - 2, Валиев, Вяльцев, Клюев, Тимма
Зелёна-Гура: Гросселл - 27, Фрейманис - 20, Ричард - 18, Кошарек - 14, Берзиньш - 10, Боулин - 8, Сулима - 2, Клоцек, Пут, Трачик
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021