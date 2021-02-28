«Химки» проиграли «Зелёна-Гуре» в Единой лиге ВТБ

В Химках завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Зелёна-Гуру». Гости успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей пять очков — 26:21.
Во второй четверти хозяевам удалось перевернуть ход встречи в свою пользу и вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 52:46 в пользу «Химок».
В третьей четверти польскому клуб вновь удалось совершить рывок и не только сравнять счёт, но и вырваться вперёд перед заключительной десятиминуткой — 24:15 по итогам четверти в пользу «Зелёна-Гуры». К заключительной четверти команды подошли при счёте 70:67 в пользу гостей. В 4-й четверти «Химки» попытались отыграться, но сделать этого до конца встречи так и не удалось. Итоговый счёт — 99:94 в пользу «Зелёна-Гуры».
Самым результативным в составе победителей стал набравший 25 очков Джеффри Гроселл. В составе «Химок» 34 очка набрал Алексей Швед.
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