«Кливленд» получил неприятные новости по Кевину Лаву
Тренерский штаб «Кливлен Кавальерс» получил не самые приятные новости о перспективах возвращения на паркет тяжёлого форварда Кевина Лава. Баскетболист, не появлявшийся на паркете с 27 декабря из-за повреждения икроножной мышцы, не так давно начал тренироваться. Источники сообщали, что одна из недавних тренировочных сессий прошла как никогда хорошо.
Но теперь Лав снова почувствовал боль в икроножной мышце. Ему ограничили нагрузку. Таким образом, Кевин останется вне тренировочного процесса даже во время перерыва в регулярном чемпионате на Матч всех звёзд, сообщает MSN.
В нынешнем сезоне Кевин Лав успел принять лишь в двух матчах регулярного чемпионата НБА. В них он набирал 9,5 очка, собирал 6,0 подбора и совершал 2,5 передачи.
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