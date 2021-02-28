Владимир Гомельский отреагировал на конфликт Леброна Джеймса и Златана Ибрагимовича

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на конфликт лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и звёздного футболиста Златана Ибрагимовича, которые обменялись резкими сообщениями в социальных сетях. Гомельский дал понять, что не разделяет политических взглядов баскетболиста.

«Я удивлён тем, что Леброн знает, кто такой Ибрагимович. Изначально не верю тому, что говорит Леброн. Мне кажется, что моё понимание того, что правильно, а что нет, отличается от понимания Леброна. Я человек верующий. Для меня все жизни имеют значение, а не только те, которые определяются по расовому признаку. Для меня неприемлем любой расизм», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ранее Златан Ибрагимович раскритиковал Леброна за частые заявления на политическую тему, а тот ответил, что никогда не перестанет говорить о проблемах, которые его беспокоят.