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Виктор Оладипо отказался от контракта на $ 45,2 млн

Виктор Оладипо отказался от контракта на $ 45,2 млн
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Виктор Оладипо отказался продлевать контракт с клубом на два года. В случае максимального продления контракта он бы заработал $ 45,2 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Оладипо хотел заключить более длительный контракт, но «Хьюстон» не может подписать его из-за коллективного соглашения НБА.

Действующий контракт Оладипо истекает в 2021 году. При этом, по данным источника, «Рокетс» пока не обсуждали возможные обмены с участием защитника. Хотя ранее сообщалось, что Оладипо выставлен на обмен.

Оладипо перешёл в «Хьюстон» из «Индианы Пэйсерс» в январе 2021 года. Тогда для перехода была заключена сделка с участием четырёх команд. В результате этой сделки Джеймс Харден перешёл из «Хьюстона» в «Бруклин Нетс».

«Хьюстон» выставил на обмен Виктора Оладипо
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