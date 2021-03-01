Джон Уолл отметился редким антирекордом НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл установил любопытный антирекорд в НБА. В матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз», который закончился со счётом 84:133, Уолл продемонстрировал любопытную статистику. Он набрал 14 очков, при этом у него 0 подборов, 0 ассистов, 0 перехватов, 0 блок-шотов и ни одного результативного трёхочкового броска. Он стал первым игроком с показателем 10/0/0/0/0/0 с 25% процентами точных бросков (и ниже) со времён аналогичных показателей Джей-Ар Смита в 2012 году.

Кроме того, Уолл стал первым игроком стартового состава с такой результативностью с 1985 года, сообщает «твиттер» StatMuse.

Ранее Уолл раскритиковал бывшего одноклубника Джеймса Хардена, который в межсезонье перебрался в «Бруклин Нетс».