Брэдли Бил набрал 46 очков и обновил антирекорд в истории НБА
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил обновил антирекорд НБА. Он стал первым игроком в истории, который проиграл 11 матчей подряд, набирая в каждом из них 40 и более очков, сообщает ESPN Stats & Info.
Запись можно посмотреть в «твиттере» ESPN Stats & Info.
Антирекорд Бил обновил в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 111:110 в пользу «Бостона».
Примечательно, что предыдущие антирекорды, аналогичные той, которой отметился Бил, были установлены ещё в 60-е годы XX века.
В нынешнем сезоне Бил провёл в регулярном чемпионате НБА 30 матчей. В среднем он набирает 33,2 очка, 5,4 подбора и 4,8 передачи.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA
«Лейкерс» разгромили «Уорриорз», «Бостон» обыграл «Вашингтон» в концовке-триллере
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
12:07
-
11:53
-
11:02
-
10:17
-
09:51
-
09:30
-
06:50
-
02:26
-
01:05
- 28 февраля 2021
-
23:14
-
22:36
-
21:55
-
20:28
-
20:14
-
18:59
-
17:38
-
17:24
-
16:48
-
15:21
-
14:58
-
13:51
-
13:01
-
11:58
-
11:01
-
09:43
-
08:46
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
07:56
-
00:57
- 27 февраля 2021
-
23:57
-
23:03
-
20:51
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам