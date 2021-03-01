Брэдли Бил набрал 46 очков и обновил антирекорд в истории НБА

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил обновил антирекорд НБА. Он стал первым игроком в истории, который проиграл 11 матчей подряд, набирая в каждом из них 40 и более очков, сообщает ESPN Stats & Info.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ESPN Stats & Info.

Антирекорд Бил обновил в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 111:110 в пользу «Бостона».

Примечательно, что предыдущие антирекорды, аналогичные той, которой отметился Бил, были установлены ещё в 60-е годы XX века.

В нынешнем сезоне Бил провёл в регулярном чемпионате НБА 30 матчей. В среднем он набирает 33,2 очка, 5,4 подбора и 4,8 передачи.

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