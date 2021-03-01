Определён MVP Евролиги в феврале

Пресс-служба Евролиги назвала самого ценного игрока в феврале 2021 года. Им стал форвард испанской «Валенсии» Никола Калинич.

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«Валенсия» в феврале одержала три победы в Евролиге. Во время этой серии валенсийцы обыграли ЦСКА (105:103 ОТ), мадридский «Реал» (89:78) и «Зенит» (91:62).

Калинич был одним из лидеров команды. В этих матчах он в среднем набирал 15,3 очка, 5,7 передачи и 3,7 подбора.

«Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги. В 26 матчах команда из Испании одержала 14 побед и потерпела 12 поражений. В следующем матче в регулярном чемпионате Евролиги «Валенсия» сыграет с «Анадолу Эфесом».