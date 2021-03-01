«А теперь закрой рот». Патрик Юинг рассказал, как ставил на место Майкла Джордана

Один из самых выдающихся игроков в истории «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг вспомнил, как впервые встретился с легендой НБА Майклом Джорданом. Это произошло ещё до того, как оба баскетболиста выступали в НБА. В 1981 году Джордан играл в NCAA. Юинг приехал в кампус университета, который хотел его взять в команду. Когда Патрик находился в спортзале, там появился и Джордан.
«Джордан был в Северной Каролине. Но я думаю, что они нарочно привели его, когда я приехал. Все знают Майкла, как одного из самых говорливых игроков, он очень любит треш-ток. Тогда я впервые увидел его. И он не останавливался! Он говорил: «Ты не сможешь забить сверху, я сдержу тебя, бла-бла и прочая ерунда». Я тогда был в уличной одежде, а он — в спортивной. Тем не менее, я взял мяч и забил сверху, несмотря на его сопротивление. После этого я сказал ему: «А теперь закрой рот», — приводит слова Юинга ParlonsBasket со ссылкой на подкаст Dubs Talk.
В дальнейшем Юинг и Джордан стали хорошими друзьями.
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